بايرن ميونخ ضد دورتموند .. هالاند يهز شباك نوير بهدفين خلال 7 دقائق

سجل فريق بروسيا دورتموند الهدف الأول في شباك غريمه التقليدي بايرن ميونخ في كلاسيكو ناري، على ملعب أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

وسجل النرويجي هالاند الهدف الأول بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة، قبل أن يعزز من تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد مرور ٩ دقائق من تمريرة سحرية من هازارد.

تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من: نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي. ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي: هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند. ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة. تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟ ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.

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