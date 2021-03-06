حقق فريق مولودية الجزائر فوزا صعبا خارج دياره علي حساب تونجيت السنغالي بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب لات ديور فى الجولة الـ الثالثة ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا . جاء هدف مولودية الجزائر فى الدقيقة 14 عن طريق عبدالنور بلخير . وبهذه النتيجة رتفع رصيد مولودية الجزائر الي النقطة 5 محتلا المركز الثاني خلف الترجي التونسي المتصدر المجموعة الرابعه برصيد 7 نقاط ، بينما تجمد تونجيت فى المركز الرابع والاخير برصيد نقطة وحيده .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يهزم بطل السنغال فى عقر داره 1- 0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.