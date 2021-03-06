والتر بواليا‏ يقود الأهلي أمام فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏ خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي. خط الهجوم: والتر بواليا‏. ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.

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