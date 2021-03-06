التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سبيزيا وبينفينتو بالدوري الإيطالي

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة سبيزيا وضيفه بينفينتو. وأقيمت المباراة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي. وتقدم بينفينتو بهدف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 25 وتعادل سبيزيا بهدف سجله دانييلي فيردي في الدقيقة 71. ورفع سبيزيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز 14 بفارق الأهداف أمام بينفينتو صاحب المركز 15. ومن المقرر أن يلتقي سبيزيا في المواجهة المقبلة مع أتلانتا يوم الجمعة المقبل، بينما سيلتقي بينفينتو في اللقاء القادم مع فيورنتينا يوم السبت المقبل.

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