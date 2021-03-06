بيراميدز يتفوق على أسوان بهدف رمضان صبحي فى الشوط الاول

إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم بيراميدز علي اسوان بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 7 عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء ، بعد رأسية من رولان ارتطمت بيد عبد العزيز موسى. ويحتل بيراميدز فى المركز السادس برصيد 22 نقطة ، بينما جاء اسوان فى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة .

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