"سيدات يد الأهلي" يفوز على أصحاب الجياد في الدوري

تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 44-11، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدمت «سيدات الأهلي» عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، واستطاع الفريق حسم النتيجة بفضل الدفاع المنظم والهجوم المرتد السريع والتسديد القوي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على أصحاب الجياد بنتيجة 20-8، وفي الشوط الثاني استمر تألق الفريق والسيطرة على اللقاء، ليحسم المباراة بنتيجة 44-11. ليواصل الفريق تربعه على قمة جدول الدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه دون خسارة.
وكان فريق سيدات الأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على مدينة نصر بنتيجة 38_7 في بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع هليوليدو الثلاثاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة هليوليدو، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
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