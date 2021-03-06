رئيس الاتحاد السكندري يطمئن على الحالة الصحية لـ فكري مرسى

حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى على التواصل والاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن فكرى مرسى أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق الكرة بزعيم الثغر و الذى يمر بوعكة صحية.

وأرسل رئيس النادى باقة من الورود للكابتن فكرى مرسى أحد نجوم زعيم الثغر متمنياً له الشفاء العاجل .

وأكد محمد مصيلحى كامل الدعم لفكري مرسى كونه أحد أبنائه ونجومه المخلصين .

ويحرص رئيس نادي الاتحاد السكندري على متابعة نجوم زعيم الثغر على مر التاريخ وتقديم كافد التدعيمات والاطمئنان عليهما بصفة مستمرة.