أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمباراة لاتسيو المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي. ويجلس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على مقاعد البدلاء. ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو – ديميرال – دانيلو – أليكس ساندرو خط الوسط: رابيو – رامسي – تشيزا – بيرنارديسكي خط الهجوم: كولوفسكي – ألفارو موراتا ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي رصيده 49 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع وبرصيده 43 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل يوفنتوس .. رونالدو بديلا وموراتا يقود الهجوم أمام لاتسيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.