إقالة النابي .. المريخ يعلن تعيين الإنجليزي لى كلارك مديرا فنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ السوداني إقالة نصر الدين النابي مدرب الفريق بعد التعادل أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. وقال المريخ في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة نادي المريخ بالتمرير برئاسة آدم سوداكال إقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي البلجيكي نصر الدين النابي إضافة لمساعده المغربي حمادي صغير". وأشار المريخ إلى أن النادي سيحتفظ بالشرط الجزائي، لمخالفتهم البند التاسع والعاشر من بنود العقد، دون ذكر المخالفة. وأقال نادي المريخ أيضا المدرب العام الضو قدم الخير إضافة لمدرب الحراس هيثم الطيب مالك. وأعلن مجلس الإدارة تعاقده مع المدرب الإنجليزي لي كلارك لمدة موسم واحد للإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة. ويعد لي كلاك صاحب مسيرة متميزة كلاعب سابق في نيوكاسل يونايتد، قبل أن يعتزل ويتولى تدريب عدة أندية مثل هدرسفيلد تاون وبرمنجهام سيتي وبلاكبول وكيلمارنوك في الدوري الاسكتلندي الممتاز ونادي بيري.

وانتهت المباراة التي جمعت فريق المريخ السوداني امام منافسه سيمبا التنزاني بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم استحواز فريق سيمبا علي الكرة بنسبة59% مقابل 41 % للمريخ، إلا أن الفريق السودانى شكل خطورة بشكل أكبر على مرمى المنافس .

وخسر المريخ السوداني أو مباراتين في دور المجموعات، حيث سقط أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وأمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف دون رد.

ونجح سيبما في تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين له في دور المجموعات، حيث فاز على فيتا كلوب بهدف نظيف، والأهلي بنفس النتيجة أيضا قبل التعادل اليوم .

ويتصدر سيبما التنزاني جدول ترتيب مجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب برصيد نقطة واحده .