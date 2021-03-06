بيراميدز يزيح الاهلي من المركز الثاني بالفوز على أسوان 2 - 0

عاد بيراميدز الي الانتصارات علي حساب أسوان بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 7 عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء ، بعد رأسية من رولان ارتطمت بيد عبد العزيز موسى.
وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 83 عن طريق محمود وادي بعد تنفيذ ركنية داخل منطقة الجزاء ، سددها برأسية قوية فى الشباك .
وبهذه النتيجة قفز بيراميدز الي المركز الثاني برصيد 25 نقطة ، بينما تجمد اسوان فى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة .
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