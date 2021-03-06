أيامه معدودة في الملاعب .. وائل جمعة: استمرار كهربا في النادي الأهلي مستحيل

وأضاف جمعه خلال الاستديو التحليلي قبل مواجهة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، أن محمود كهربا أيامه معدودة في كرة القدم بسبب ما يختلقه من مشكلات منذ نبوغ موهبته ليس في الأهلي فقط.
وأكمل:" كهربا يتعامل بطريقة طفولية مع المدير الفني، فنجد ردود أفعاله غير طبيعية، نعلم منذ زمن طويل أن من يفتعل المشكلات داخل الأهلي أو في الكرة عموما؛ لن يستمر طويلًا في المجال الكروي".
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.
خط الهجوم: والتر بواليا.
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