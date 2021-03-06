اعتراض وتشويح بـ اليد من أشرف بنشرقي لحظة تغييره في مباراة الزمالك والترجي

شهدت مباراة الزمالك والترجي اعتراض المغربي أشرف بنشرقي على تبديله من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في الشوط الثاني من المباراة والدفع بأسامة فيصل بديلًا عنه. ولم يكتف أشرف بنشرقي بالاعتراض بالاعتراض على التغيير وخروجه من الملعب بل ظهر اللاعب وهو يقوم بالتشويح بيده إلى مدرب الزمالك لحظة خروجه من المباراة. وتغلب فريق الترجي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

أحرز ثلاثية الترجي وليم توجى ومحمد علي بن رمضان هدفين فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد فتوح.

الزمالك قدم شوطا راقيا فى 45 دقيقة أولى ونجح فى تحجيم قدرات الترجي على ملعبه وهدد خطوطه الخلفية وظهر بشكل متماسك إلا أن أحمد فتوح كان الثغرة الواضحة فى صفوف الفارس الأبيض ونجح من خلالها حمدى النقاز فى تخطيه وتمرير الكرة التى سجل منها زميله هدف التقدم الأول.

سرعان ما استعاد الزمالك شخصيته ونجح فى تسجيل هدف التعادل من هجمة منظمة شارك بها فرجاني ساسي ويسجل أحمد فتوح الهدف الأول فى شباك فاروق بن مصطفى.

دفاعات الترجي عانت خلال الشوط الأول من الهجمات التى شنها لاعبو الزمالك وظهرت أخطاء واضحة للحارس التونسي ولكن رغم أن الفارس الأبيض تألق ولعب بشكل جيد إلا أن محمد عبدالغني منح الترجي فرصة ذهبية لإضافة ثاني الأهداف من ركلة جزاء.

الشوط الثاني شهدت مبادرة هجومية فى بداية المجريات لكن الترجي نجح فى إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة وسرعان ما تغيرت الأوضاع بعد طرد أحمد فتوح ونجح الترجي فى استغلال النقص العددى وأنهى المباراة لصالحه.