أعلنت وزارة الشباب والرياضة،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، عن موعد إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض" رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل " بالتعاون مع مجموعة ادفايزر للاستشارات والتدريب ،ذلك علي مدار يومى 23-24 مارس المُقبل 2021.
تتضمن فعاليات المؤتمر على مدار اليومين معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، وجلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب.
وبحضور لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وسوف يتم تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقدم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.
وتم اتخاذ عدة خطوات لكي تحقق الجهات المنظمة اكثر درجات الشفافية والمُشاركة المجتمعية لكافة الأطراف حيث ناشدت شباب الجامعات المصرية أو حديث التخرج التسجيل لحضور المؤتمر والمعرض من خلال الرابط التالى :-
https://forms.gle/SPWgGxCh2K4ocsNU7
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد فعاليات مؤتمر رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.