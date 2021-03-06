صانع ألعاب بيراميدز: سعداء بالفوز.. ونمتلك لاعبين مميزين

قال محمود حمادة صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان بهدفين، كما أنه سعيد بالهدف الذي سجله ليضمن الفريق حصد ٣ نقاط غالية في مشوار الدوري.
وأوضح حمادة أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز بجانب جهاز فني محترم، والكل تعاهد على التعويض في اللقاءات المقبلة والفوز وحصد النقاط تلو الأخرى من أجل التقدم في الجدول والاستمرار في المنافسة.
وأكد اللاعب أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت يحتاجه فيه للمشاركة، مشددا على أن بيراميدز مطالب الآن بإغلاق ملف الدوري والتركيز في الكونفدرالية وبداية مشوار المجموعات أمام نكانا لأنه لا توجد مباريات سهلة في البطولة القارية، التي يسعى الفريق للفوز بلقبها في النسخة الحالية بعدما كان قريبا من الفوز باللقب في النسخة السابقة ووصل للنهائي.
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