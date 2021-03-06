دوري أبطال إفريقيا .. كايزر يهزم بترو أتلتيكو بثنائية

أحرز إيريك مانوهو هدف تقدم كايزر تشيفز في الشوط الأول في الدقيقة "30 "

وفي الشوط الثاني عزز هابى ماشيان فوز كايزر تشيفز بتسجيل الهدف الثانى في الدقيقة "79"، ليقود فريقه للانتصار الأول في المسابقة. بتلك النتيجة يرتفع رصيد كايزر تشيفز إلي 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن حوريا كوناكري الغيني بينما تواجد بترو أتلتيكو في مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط

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