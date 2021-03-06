ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي

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محمد سياف - ابو ظبي - خسر فريق الزمالك من الترجى الرياضى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة فى المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى أقيمت فى تونس فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 6 مارس 2021، وبهذه النتيجة يتصدر الترجى قمة ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين احتل بهم المركز الثالث فى المجموعة.

هزيمة الزمالك من الترجى التونسي صعبت موقف الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم الزمالك من مصر، والترجى من تونس، ومولودية الجزائري، وتونجيث من السنغال، وقد فاز فريق مولودية الجزائري على فريق تونجيث السنغالي فى مباراة اليوم التى أقيمت فى السنغال بنتيجة 1-صفر، وبهذا الفوز احتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما احتل فريق تونجيث المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة من الترجى التونسي

بعد خسارة الزمالك اليوم من الترجي بنتجية 3 – 1 وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالى ضمن مباريات الجولة الثالثة فى دوري المجموعات أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:-

الترجى التونسي فى المركز الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات حقق الفوز فى مبارتين وتعادل فى مباراة واحدة. مولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط من 3 مباريات تعامل فى مبارتين وفاز فى مباراة واحدة. الزمالك المصري فى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة. تونجيث السنغالى فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات تعادل فى مباراة واحدة وخسر مباراتين.

جدول ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا