أحرز هالاند الهدف الأول من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت على أقصى يسار مانويل نوير.
وجاء الهدف الثاني هجمة مرتدة منظمة لفريق دورتموند وصلت إلى ثورجان هازارد يسار منطقة الجزاء فمرر كرة إلى القادم من الخلف إيرلينج هالاند فسدد كرة قوية سكنت يمين الشباك.
وسجل بايرن ميونخ من كرة عرضية أرضية من ليوري ساني من جهة اليمين قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داحل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني من علامة الجزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.
وتمكن بايرن ميونخ من قلب الطاولة على الضيوف قبل ١٠ دقائق من نهاية المباراة، بتسجيل ليون جوريتزكا الهدف الثالث وأضاف المتألق روبيرت ليفانتدوفيسكي الهدف الرابع والهاتريك الشخصي.
وجاءت تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من:
نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي.
ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي:
هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند.
وعزز بايرن ميونخ موقعه في صدارتة البوندسليجا برصيد 55 نقطة بينما تجمد رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بالفوز 4-2 وينفرد بالصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.