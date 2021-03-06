أستون فيلا أضاع فرصتين للتسجيل عن طريق أولي واتكينز الذي ارتطمت تسديدته في الدقيقة الرابعة بالعارضة، وفي الدقيقة 15، ارتطمت تسديدة كونسا مدافع أستون فيلا بالقائم.
وفي الشوط الثاني، أهدر المغربي روماني سايس أخطر فرص اللقاء لولفرهامبتون بتسديده الكرة خارج المرمى الخالي من حارس أستون فيلا في الدقيقة 60، ليستمر هذا الحال حتى نهاية المباراة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 40 في المركز التاسع، ورصيد ولفرهامبتون للنقطة 35 في المركز الثاني عشر.
وشارك أحمد المحمدي في المباراة بالكامل مع أستون فيلا، فيما لعب تريزيجيه أساسيًا حتى تم استبداله بديفيز في الدقيقة 78.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.