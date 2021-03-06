ميسي وجريزمان يقودان برشلونة أمام أوساسونا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمباراة أوساسونا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني. ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: مينجويزا جارسيا – أومتيتي - لينجيليه – جوردي ألبا خط الوسط: ديست – بيدري – فرانك دي يونج – بوسكيتس خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 53 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا بالمركز الثالث عشر وفي رصيده 28 نقطة.

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