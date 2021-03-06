الأهلي يخرج متأخرًا بهدف في الشوط الأول أمام فيتا كلوب

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، وحاول لاعبي النادي الأهلي مباغتة دفاع فريق فيتا كلوب في الدقائق الأولى ولكن لم يتمكن من اجتياز الجدار البشري المتواجد في الدفاع.

انطلق أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي بين لاعبي فريق فيتا كلوب بمهارة رائعة ووصل الى منطقة خطرة ولكن تم عرقلته وايقاف الهجمة.

وسقط محمود وحيد لاعب الأهلي بعد تدخل قوي مع لاعب فيتا كلوب في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتم استدعاء الجهاز الطبي لتلقيه العلاج.

ولم يتمكن محمود وحيد من الاستمرار داخل الملعب، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه في الدقيقة 9، تغييرًا اضطراريًا للأهلي.

وفي أول محاولة خطيرة من الأهلي على مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 10 دخل حسين الشحات داخل منطقة جزاء المنافس، وراوغ ثم سدد كرة ولكنها تصل ضعيفة الى مدافع فيتا كلوب.

وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، من رأسية ضعيفة سددها اللاعب نحو مرمى فيتا كلوب ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه.

ومرة أخرى يهدر أفشة فرصة هدف مؤكد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دقيقة من جونيور آجاي في الدقيقة 14 من عمر المباراة، تسلمها أفشة وسددها بجوار المرمى.

ومن الجانب الأيمن انطلق محمد هاني ومرر كرة داخل منطقة الجزاء ولكن تمر من جميع لاعبي الأحمر دون اي خطورة على مرمى فيتا كلوب.

مرر أيمن أشرف ركلة ركنية من الجبهة اليمنى شتتها دفاع فيتا كلوب، وصلت لأليو ديانج الذي مرر كرة بينيه رائعة كاد أن يلمسها بدر بانون ويعلن عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 22 انطلقت لاعبي فيتا كلوب وتمكنوا من الوصول الى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لأول مرة منذ انطلاق المباراة.

وتمكن فريق فيتا كلوب من تسديد أول كرة على مرمى الأهلي ولكنها بعيدة عن محمد الشناوي.

وأهدر والتر بواليا فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق رأسية والتر بواليا الذي تلقى الكرة من أيمن أشرف ووضعها بعيده عن مرمى المنافس.

الدقيقة 32 من عمر المباراة مرر محمد هاني كرة متقنة على رأس والتر بواليا الذي ارتقى عاليًا وسدد رأسية تصل في يد الحارس.

ومن بعدها في الدقيقة 34 واصل الأهلي هجومة المتتالي، وسدد عمرو السولية كرة على مرمى فيتا كلوب ولكن أبعدها المدافع بعد مرورها من حارس المرمى.

وفي ذات الدقيقة سدد حسين الشحات كرة أخرى وارتطمت بالقائم الأيسر، وأكمل عليها والتر بواليا ولكنها لم تدخل المرمى.

وفي أخطر هجمة في المباراة تمكن ماكادي لاعب فريق فيتا كلوب من تسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي، في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.