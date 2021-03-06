اخصموا منهم .. أحمد عيد عبد الملك يطالب بمعاقبة لاعبي الزمالك

هاجم احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بعد الخسارة التي تلقوها من فريق الترجي مساء اليوم السبت.

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي تويتر : " لعيب مغلوب 3 و بتلعب 10 و خارج اخر دقيقتين ومش شايف بقاله 10 ماتشات وخارج مش عاجبه!! مدرب شخصيته غريبة مع الكل، لعيِّبة بتتكلم على حقوقهم اكتر ما بيلعبو، زي ما بيطلبو فلوس ومجابوش بطولات؛ اخصمو منهم بردو، والكورة مش ماشية مع باتشيكو للاسف " .