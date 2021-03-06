عمر رضوان: أتمنى الانضمام للمنتخب في المرحلة المقبلة

أكد عمر رضوان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لكرة القدم أن هدفه هو الانضمام للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.
وقال عمر رضوان في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت" عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدفين نظيفين: "أتمنى للانضمام للمنتخب الأول في المرحلة المقبلة ومساعدة المنتخب الأولمبي في تحقيق إنجاز بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".
وأشاد رضوان بزملائه في فريق أسوان رغم الخسارة أمام بيراميدز وقال إن زملائه قدموا أداء جيدا أمام فريق بحجم بيراميدز وكانوا ندا قويًا ولولا ضربة الجزاء التي حصل عليها المنافس مبكرا لتغيرت الأمور كثيرًا.
وأضاف :"أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا خاصة في الشوط الثاني ولكن الأمور لم تكن جيدة وغاب عنا التوفيق. سنغلق ملف مباراة بيراميدز وسنبدأ التركيز في المرحلة المقبلة".
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