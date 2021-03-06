الأشعة تحدد فترة غياب محمود وحيد عن الأهلي

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بـ ياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.