انت الان تتابع تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو وترتيبه ضمن هدافي الدوري الإيطالي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عززاللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب قائمة الهدافين في الدوري الإيطالي بهزه شباك نادي سبيزيا، ليساهم بفوز فريق يوفنتوس بثلاثية نظيفة .

ورفع “الدون” عدد أهدافه إلى 20 هدف في مسابقة الدوري الإيطالي في هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافين الكالتشيو، وبات يتقدم بفارق هدفين عن أقرب منافسيه مهاجم انتر ميلان اللاعب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

الإحصائيات العالمية لكريستيانو رونالدو

ذكرت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات أن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب يقم بتسجيل 20 هدفاً على الأقل في آخر 12 موسم في الدوريات الخمسة الكبرى .

بعض الانتقادات لرونالدو

شن لاعب منتخب البرازيل السابق خوسيه ألتافيني هجوم لاذع على النجم الكروي مؤكداً أن رونالدو لن يصل لمستوى مواطنه الأسطورة بيليه والنجم الراحل مارادونا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 767 بعد أن قام بتسجيل هدفاً في شباك ضيفه سبيزيا 0-3 يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الخمس وعشرون من الدوري الإيطالي لكرة القدم وعادل بذلك رقم النجم الأسطورة بيليه، بالرغم من أن فريق ريال مدريد هنأ عبر حسابه الرسمي على تويتر هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو بعد وصول النجم للهدف رقم 763 .

وقال النادي الملكي أن رونالدو أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضًا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم العالمية .

يذكر أن النجم رونالدو يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي الكالتشيو برقم ممتاز من الأهداف 20، وشارك اللاعب رونالدو في 30 مباراة في الموسم الحالي بقميص البيانكونيري في جميع المسابقات وأحرز 27 هدف، إضافة إلى التمريرات الحاسمة.