الأهلي يؤدي مرانه ظهر غد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي استعداداته غدًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام الأربعاء المقبل.