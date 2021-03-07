الرياضة

طارق يحيى: أسامة فيصل قادر على حل مشكلة التهديف في الزمالك

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عبر طارق يحيي لاعب الزمالك السباق عن استيائه الشديد نتيجة هزيمة الفريق  الأول أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

وقال طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": " أداء الزمالك في الشوط الأول كان جيدا لكنه تغير في الشوط الثاني ".

وأكد طارق يحيي أن الزمالك قادر على التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية  من خلال تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

وأوضح طارق يحيي أن أخطاء الزمالك في الشوط الثاني سبب الخسارة أمام الترجي التونسي .

واوصل:" استبعاد مروان حمدي من مواجهة الترجي التونسي خطأ كبير، وأسامة فيصل فرصة الزمالك للقضاء على المشكلة التهدفية داخل الفريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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