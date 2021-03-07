طارق يحيى: أسامة فيصل قادر على حل مشكلة التهديف في الزمالك

وقال طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": " أداء الزمالك في الشوط الأول كان جيدا لكنه تغير في الشوط الثاني ".
وأكد طارق يحيي أن الزمالك قادر على التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية من خلال تحقيق الفوز في المباريات القادمة.
وأوضح طارق يحيي أن أخطاء الزمالك في الشوط الثاني سبب الخسارة أمام الترجي التونسي .
واوصل:" استبعاد مروان حمدي من مواجهة الترجي التونسي خطأ كبير، وأسامة فيصل فرصة الزمالك للقضاء على المشكلة التهدفية داخل الفريق".
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