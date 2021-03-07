ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز الـ 17.
وتقدم برشلونة عن طريق جوردي ألبا في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد صناعة من ليونيل ميسي.
وأضاف إلياكس موريبا الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 83، ليؤمن فوز البرسا باللقاء.
وبات برشلونة على بعد نقطتين من المتصدر أتليتكو مدريد والذي سيلاقي مساء غد الأحد ريال مدريد في الديربي.
يذكر أن برشلونة بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: مينجويزا جارسيا – أومتيتي - لينجيليه – جوردي ألبا
خط الوسط: ديست – بيدري – فرانك دي يونج – بوسكيتس
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يحقق الفوز 2-0 على إلتشي ويواصل اللحاق بأتليتكو المتصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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