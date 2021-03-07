الدوري الإيطالي .. يوفينتوس يهزم لاتسيو 3-1

فاز فريق يوفنتوس على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي .
افتتح خواكين كوريا التسجيل للاتسيو في الدقيقة الرابعة عشر، ولكن أدريان رابيو عادل النتيجة لليوفي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بينهما.
وفي الشوط الثاني، أحرز الإسباني ألفارو موراتا ثاني أهداف يوفنتوس في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيديريكو كيزا.
وفي الدقيقة 60، أكد موراتا انتصار يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء، ليظفر فريق السيدة العجوز بنقاط المباراة الثلاث.
وارتفع رصيد يوفنتوس بعد الفوز للنقطة 52 يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن الإنتر المُتصدر، ونقطة يتيمة عن ميلان صاحب المركز الثاني.
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