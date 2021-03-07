أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول يجب عليه أن يدرس قراره جيدا قبل الرحيل عن فريقه.
وقال عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية دوت الخليج إن الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا.
وتابع أن بيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.
وأضاف أن بطولة الدوري صعبة هذا الموسم والدور الثاني من المسابقة سيكون لتجميع النقاط.
وأردف أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة في اللقاء المقبل من الدوري.
وأتم أن سموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا في الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عبد العال لـ محمد صلاح: ادرس قرارك جيدا قبل الرحيل عن ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.