كهربا خارج المنتخب.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي ويوجه رسالة للاعب

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من الانضمام لـ معسكر المنتخب المقبل الشهر الجاري بعد العقوبة التي وقعت عليه من النادي.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر "أن كهربا لن يكون ضمن قائمة معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش، مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه.

وأضاف البدري أن عقوبة الأهلي لـ كهربا تعني أن اللاعب ارتكب خطأ كبيرا تجاه الفريق، والمنتخب يتضامن مع قرارات الأندية من أجل الحفاظ على القيم، قائلا: "كهربا لابد أن يتعلم مما يحدث له وألا يكرر تلك الأخطاء مرة أخرى.