وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر "أن كهربا لن يكون ضمن قائمة معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.
وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش، مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه.
وأضاف البدري أن عقوبة الأهلي لـ كهربا تعني أن اللاعب ارتكب خطأ كبيرا تجاه الفريق، والمنتخب يتضامن مع قرارات الأندية من أجل الحفاظ على القيم، قائلا: "كهربا لابد أن يتعلم مما يحدث له وألا يكرر تلك الأخطاء مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كهربا خارج المنتخب.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي ويوجه رسالة للاعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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