بعد رسالة موسيماني.. عمرو جمال: أركز على العودة للأهلي

أكد عمرو جمال نجم فريق الأهلي المعار لـ طلائع الجيش أن جميع اللاعبين غاضبون من التعادل مع إنبي في بطولة الدوري المصري، مؤكدا ان الفريق يعاني من سوء توفيق.

وقال عمرو جمال خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "لا نرضى عن التعادل مع إنبي، نواجه سوء توفيق، وأرى أننا قدمنا مجهودا كبيرا".

وأكمل: "سنواجه الأهلي في السوبر المحلي ولا نستحق أن يكون هذا مردودنا ونتائجنا.. نواجه سوء توفيق".

وعن مباراتهم الماضية مع الأهلي، قال: "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وقال لي أنه يتابعني ويتمنى استمرارى على هذا الأداء الجيد لكي أعود مرة أخرى إلى الأهلي وأنا أركز حاليا على ذلك".