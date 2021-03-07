عمرو جمال: هجوم الأهلي بخير

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي أن هجوم القلعة الحمراء بخير والنادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.
وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية دوت الخليج أن هناك سوء توفيق للمهاجمين في الأهلي، وهذا طبيعي بعد عودة الفريق من كأس العالم للأندية والمجهود الكبير المبذول في تلك البطولة.
وأضاف أن هناك لاعبين كبار بالفريق وفي خط الهجوم سواء والتر بواليا او مروان محسن، قائلا: اتمنى بالطبع للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.
وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.
ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الاحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.
وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
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