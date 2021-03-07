وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن مصطفى محمد مهاجم رائع ويمتلك إمكانيات مميزة ومستواه يتطور من فترة لأخرى وهو الأمر الواجب توافره في جميع اللاعبين.
وأضاف البدري أن مصطفى محمد يعد من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي، مؤكدا أن تصريحاته السابقة تم تحريفها.
وتابع أن أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني لاعب جيد ويقدم مستوى طيبا مع فريقه ويؤدي المطلوب منه خلال مباريات المنتخب والحديث عن ضعف امكانياته يظلمه.
أما عن شروطه لضم اي لاعب للمنتخب، أكد ان الامر الهام بالنسبة له هو الالتزام والأداء الجيد، وعامل السن لا يؤثر في اختياراته للمنتخب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البدري يتغزل في مصطفى محمد.. ويضع شروطه لانضمام اللاعبين للمنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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