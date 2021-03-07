بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تونس

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة منذ قليل عقب مواجهة الترجي التونسي في مباراة الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل. وتغلب فريق الترجي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.

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