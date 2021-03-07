البدري: كثرة الأجانب في الدوري يضر المنتخب

وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر" أن الفرق لابد ان تدرك اهمية اكتشاف مزيد من المواهب الشابة والاعتماد عليها، مؤكدا ان التعاقد مع 5 اجانب امر سيىء ويضر بالكرة المصرية بشكل عام والمنتخب بشكل خاص.
وتابع أن المنتخب يسعى للفوز امام كينيا يوم 25 مارس لضمان التاهل لـ بطولة الامم الافريقية، مشددا انه يرغب في حسم التاهل مبكرا
ويواجه المنتخب الاول منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لـ كاس الامم الافريقية في الكاميرون.
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