وهاجم ابراهيم سعيد في تصريحات لـ قناة " TEN " اداء حسين الشحات، قائلا ان اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه أمر مثير للدهشة خاصة وأنه في أسوأ حالاته الفنية حاليا وبعيد عن مستواه ويهرب من الكرة.
وأضاف أن مشاركة والتر بواليا منذ انضمامه اضر به كثيرا، وكان يجب الدفع به بشكل تدريجي حيث ان كثرة ضياعه للفرص سببها الرئيسي هو مشاركته بكثرة منذ انضمامه للفريق.
وتابع أن طاهر محمد طاهر كان الافضل الدفع به في هذه المباراة، لأن لديه إصرار دائم للفوز.
وكان ابراهيم سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " اسوأ مباراه للاهلي منذ قدوم موسيماني
وضيع فوز سهل امام فريق ضعيف فنيا"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم سعيد: حسين الشحات بيهرب من الكرة.. وموسيماني ضيع الفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.