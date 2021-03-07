ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - استمر فريق سيمبا التنزاني فى صدارة مجموعة الأهلي بعدما تعادل الفريق الأحمر مع فيتا كلوب الكونغولى بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة ليفقد الأهلي نقطتين غليتين فى صراع الصعود عن المجموعة الأولي التى تضم كل من سيما التنزاني، والأهلى المصري، وفيتا كلوب الكونغولى، والمريخ السوداني.

كما تعادل فريق سيبما التنزاني مع المريخ السودانى فى نفس المجموعة ليتأزم موقف الأهلي فى المجموعة بعد التعادل على أرضه، ويلتقى الأهلي فى الجولة القادمة مع فيتا كلوب فى الكونغو يوم 16 مارس الجاري، فى حين يلتقى فريق سيمبا التنزاني مع المريخ السوداني فى دار السلام.

بعد تعادل الأهلى أمام فيتا كلوب يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني نفس الرصيد، وبعد تعادل سيمبا التنزاني مع المريخ السوداني احتل سيمبا المركز الأول برصيد 7 نقاط فيما تذيل المريخ السودانى المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

سيمبا التنزاني فى المركز الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، تعادل فى مباراة واحدة وفاز فى مباراتين ولم يخسر أى مباراة حتى الآن. فيتا كلوب الكونغولي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصل عليهم من التعادل فى مباراة، والهزيمة فى مباراة، والفوز فى مباراة. الأهلي المصري فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصل عليهم من الفوز فى مباراة المريخ، والتعادل فى مباراة فيتا كلوب، والهزيمة من سيمبا التنزاني. المريخ السوداني فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع سيمبا، وخسارة مباراتين من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

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