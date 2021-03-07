ضياء السيد: الأهلي يحتاج إلى لاعب يمتلك أختام التهديف

كشف ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في تعادل الفريق أمام فيتا كلوب بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا .

وأكد ضياء السيد في تصريحات لـ برنامج " اوضة اللبس " أن تعادل الأهلي أمس ما هو الا استمرار للأداء الذي ظهر به الفريق خلال الأسبوعين الماضيين أمام سيمبا وطلائع الجيش، قائلا: عندما يصل الفريق لمرمي المنافس أكثر من 20 مرة ولا يسجل فبالتأكيد هناك خلل في الخط الأمامي ويجب ألا نكابر في ذلك.

وأضاف أن بواليا مهاجم "جيد"، لكن ليس للنادي الأهلي، وقرار موسيماني في معاقبة محمود كهربا صائب ولم يؤثر على الفريق.

وتابع أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع لاعب يمتلك "أختام التهديف"، والفريق كان لديه أخطاء دفاعية سهلة، وأهدر 18 فرصة محققة أمام المرمي.

وأكمل أن الأهلي قادر علي الفوز بكل المباريات المقبلة في مجموعات أبطال افريقيا، وقادر علي الفوز علي فيتا كلوب علي ملعبه، والتأهل للدور التالي.