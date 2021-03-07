شوبير: الأهلي والزمالك على حافة الهاوية في أفريقيا

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على "تويتر": "الأهلي والزمالك على حافة الهاوية في افريقيا".
وأضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي اليوم السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.
وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.
بينما تغلب فريق الترجي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويرتفع رصيد أبناء سويقة إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطتين.
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