تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليفربول مع فولهام.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وست بروميتش X نيوكاسل يونايتد – 2:00 ظهرًا - bein sports ليفربول X فولهام – 4:00 عصرًا - bein sports مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً - bein sports توتنهام X كريستال بالاس – 9:15 مساءً - bein sports مواعيد مباريات الدوري الإسباني هويسكا X سيلتا فيجو – 3:00 عصرًا - beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 5:15 مساءً - beIN Sports HD 1 ريال سوسيداد X ليفانتي – 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو X غرناطة – 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي روما X جنوي – 1:30 ظهرًا - beIN Sports HD 3 فيورنتينا X بارما – 4:00 عصرًا - beIN Sports HD 2 نابولي X بولونيا – 9:45 مساءً - beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري التركي جالاتا سراي X سيفاس سبور – 6:00 مساءً - beIN Sports Max 4 HD مواعيد مباريات الدوري اليوناني أولمبياكوس X باس لاميا – 3:00 عصرًا باوك سالونيكا X أريس سالونيكا – 7:30 مساءً مواعيد مباريات الدوري التونسي الأفريقي X الصفاقسي – 5:15 مساءً - Television Tunisienne 1

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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