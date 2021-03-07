لؤي دعبس يكشف عن أزمات واجهته داخل الزمالك وأشعلت الخلافات مع مرتضى منصور ..فيديو

كشف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين، عن أزمات عديدة واجهته داخل نادي الزمالك خلال فترة توليه رئاسة جهاز الملاكمة من عام 2000 حتى 2005 في عهد كمال درويش، وحتى تنصيب مرتضى منصور رئيسا لمجلس إدارة الزمالك.

وقال دعبس أثناء حواره لـ موقع دوت الخليج، إن ما فعله مرتضى منصور كان غير متوقع بعد النجاح الذي قدمناه في رياضة الملاكمة داخل نادي الزمالك خلال فترة وجيزة.

وتابع: "مرتضى منصور كان أول قرار له فور تنصيبه رئيسًا للزمالك عام 2005 هدم حلبة الملاكمة، وهذا ما قلل من شأن اللعبة داخل نادي الزمالك على الرغم من تقديم فترة مميزة خلال الخمسة أعوام ما بين 2000 حتى 2005.

وأكد دعبس، أن الذي تسبب في هدم حلبة الملاكمة خلاف شخصي مع مرتضى منصور؛ وكان لا يوجد اتفاق بينهما طوال الوقت لأسباب شخصية أدت إلى ابتعاده عن المشهد لعدم الدخول في معارك قد تتسبب في وجود لغط على نادي الزمالك، وهذا ما أشعل الخلاف مع مرتضى منصور.

وأضاف رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين، أن الفريق الذي كونه خلال فترة تواجده داخل الزمالك حقق أربع بطولات للجمهورية وهذا لم يحدث داخل نادي الزمالك نهائيًا، وحقق مرتين حزام العرب.

وأشار دعبس، إلى أن مرتبات الملاكمين كانت تتراوح بين 40 جنيها و60 جنيها، وكان أول قرار اتخذته هو زيادة مرتبات اللاعبين أصبح الملاكم يحصل على 400 جنيه الهاوي، والمحترف 600 جنيه وكانت الرواتب في هذا الوقت جيدة.

وأكمل: "كمال درويش رئيس الزمالك وقتها قرر توفير مسكن للاعبين للتفرغ للعبة وهذا ما جعلنا نحقق البطولات في ذلك الوقت، ولكن مرتضى منصور هدم كل شيء.