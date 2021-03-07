أعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، عن موعد استكمال صرف بقية المستحقات المالية عن إدارة المسابقات المحلية ومراكز الشباب. وقررت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة استكمال صرف مستحقات قضاة الملاعب اليوم الأحد بمقر اللجنة. وتضمنت بقية المستحقات المالية المتأخرة عن إدارة مباريات القسم الاول والثاني والثالث ومراكز الشباب والمرة النسائية عن الموسم الحالي وحتى ١٥ يناير الماضى. وأوصت اللجنة الفرعية الحكام "قضاة الملاعب" التابعين إليها بضرورة توخى الحذر وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لدى صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة. وطالبت اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة قضاة الملاعب بضرورة الحضور إلى مقر المنطقة اليوم الاحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءا لاستكمال صرف بقية المستحقات المالية المتأخرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. استكمال صرف مستحقات حكام منطقة القاهرة عن الموسم الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.