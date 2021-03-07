ميلان في ضيافة هيلاس فيرونا بـ الدوري الإيطالي.. اليوم

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الـ 26،من مسابقة الدوري الإيطالي.
ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة إنتر ميلان على الصدارة.
على الجانب الآخر، يأمل هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري في لقاء اليوم، لتأمين تواجده بالمركز الثامن.
كانت مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل ميلان مع هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2.
ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 59 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز الثامن بـ 38 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، روما مع جنوى، فيورنتينا مع بارما، كروتوني مع تورينو، سامبدوريا مع كالياري، نابولي مع بولونيا.
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