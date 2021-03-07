صراع اللقب يشعل قمة أتلتيكو وريال في ديربي مدريد بالليجا

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 53 نقطة. وستكون هذه المباراة نقطة فارقة في البطولة حيث يتطلع الروخيبلانكوس للفوز من أجل تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع الميرينجي حامل اللقب إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له. بينما يسعى الملكي للفوز باللقاء للاقتراب من الصدارة وتعزيز فرصة للاحتفاظ بلقب الدوري.

يحل ريال مدريد ضيفا على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، في قمة الجولة رقم 27 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

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