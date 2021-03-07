أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق أن فيتا كلوب فريق عادي، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد الأهلي، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "اوضة اللبس" أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا بد أن يلازم دكة البدلاء، قائلا: "جونيور اجاي هو اللاعب الوحيد اللي مدي تقل للأهلي في الخط الأمامي".
وتابع أن الأنسب لخط هجوم الأهلي في التوقيت الحالي هو جونيور اجايي في مركز المهاجم الصريح بينما الأفضل أن يلعب محمد شريف في مركز الجناح الأيسر.
وأكمل أن أزمة الأهلي الحقيقية في "التلت الأخير"، حيث إن والتر بواليا بحاجة للكثير من الفرص حتي يسجل هدفا، ومعظم قرارات قفشة خاطئة على المرمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.