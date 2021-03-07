الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق أن فيتا كلوب فريق عادي، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد الأهلي، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "اوضة اللبس" أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا بد أن يلازم دكة البدلاء، قائلا: "جونيور اجاي هو اللاعب الوحيد اللي مدي تقل للأهلي في الخط الأمامي".

وتابع أن الأنسب لخط هجوم الأهلي في التوقيت الحالي هو جونيور اجايي في مركز المهاجم الصريح بينما الأفضل أن يلعب محمد شريف في مركز الجناح الأيسر.

وأكمل أن أزمة الأهلي الحقيقية في "التلت الأخير"، حيث إن والتر بواليا بحاجة للكثير من الفرص حتي يسجل هدفا، ومعظم قرارات قفشة خاطئة على المرمي.