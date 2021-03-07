يونايتد يتحدى السيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على استاد الاتحاد، في قمة الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 65 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الثالث.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.