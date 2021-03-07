مران لمستبعدي الزمالك من رحلة تونس اليوم

يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذين لم يسافروا مع البعثة إلى تونس، تدريباتهم بصورة طبيعية اليوم، الأحد، بعد حصولهم على إجازة أمس، السبت، وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.
وكانت بعثة الفريق وصلت فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، منح اللاعبين العائدين من تونس راحة من المران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، الاثنين.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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