لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

فجر لؤي دعبس، رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين ورئيس لجنة رياضة الملاكمة في الزمالك السابق، مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور فى انتخابات رئاسة الزمالك السابقة.
وقال دعبس، أثناء حواره لـ موقع "دوت الخليج"، إنه "في اليوم الأول من انتخابات الزمالك، كان أحمد سليمان ناجحا بنسبة كبيرة جدًا بشهادة جميع الأعضاء، وهذا ما تردد بين جميع الحاضرين في اليوم الأول وجميعنا كنا نعلم ذلك، فقد شاهدنا أعضاءً أشكالهم مألوفة علينا وجميعهم أكدوا عدم التصويت لمرتضى منصور".
وأضاف: "ما حدث في اليوم الثاني أمر غريب وهو تواجد العديد من الأشخاص الذين يعتبروا أعضاء داخل نادي الزمالك، وهذا ما تعجبنا له من هؤلاء وكيف تم تقييدهم أعضاء في النادي".
وتابع: "مرتضى منصور حريف انتخابات ويستطيع النجاح بطرق عديدة، ولكن ما قام به في هذه الانتخابات كان لعبة ولم نستطع أن نظهرها للناس بسبب عدم تكاتفنا".
وأشار دعبس إلى أنه توجد أيادٍ خفية في الفترة الحالية داخل نادي الزمالك تريد هدم اللجنة المكلفة، وعدم تسيير أعمالهم، وجميعهم من مناصري مرتضى منصور.
وأكمل: "مرتضى صنع شلة كبيرة داخل نادي الزمالك وهم في الفترة الحالية يقومون على هدم اللجنة المكلفة، وأشهد لهم بأنهم ينتمون لنادي الزمالك بشكل كبير ويرغبون في تحقيق كل ما هو أفضل للقلعة البيضاء".
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