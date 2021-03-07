فحوصات طبية أخيرة لـ هتلر نجم يد الزمالك.. صور

أجرى محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفحوصات الطبية الأخيرة تمهيدا لإجراء جراحة في العضلة الصدرية. وكان بصحبة اللاعب في الإمارات حسين زكي المدير الفني لفريق اليد و الدكتور عمرو علي طبيب الفريق. ومن المنتظر أن يجري اللاعب الجراحة خلال الساعات القليلة القادمة. وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز وافقت على سفر اللاعب للإمارات وتحمل تكاليف العملية الجراحية الخاصة للاعب مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.

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