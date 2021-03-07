ليفربول يسعى لاستعادة توازنه عبر بوابة فولهام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، نظيره فولهام، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد فولهام الذي ينافس على الهبوط في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ولا توجد مخاوف جديدة عن الإصابات في ليفربول قبل المباراة، مع استمرار غياب فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب على المدى الطويل واستمرار جوردان هندرسون إلى ما بعد التوقف الدولي. وسيصل فولهام إلى ملعب آنفيلد بدون توم كايرني وألفي موسون بسبب إصابتهم. ولم يكن لفريق سكوت باركر أي مخاوف جديدة تتعلق باللياقة البدنية بعد الهزيمة 1-0 يوم الخميس ضد توتنهام. ويهدف مدرب فولهام إلى تحقيق أول انتصار له على الإطلاق على ملعب الريدز كلاعب أو مدرب ، لكنه حذر من التهديد الذي سيشكله أصحاب الأرض وهم يهدفون إلى وقف سلسلة من خمس هزائم متتالية في ملعبهم. وقال باركر: "عليك أن تنظر إلى ما يجعلهم مميزين وأن تعامل ذلك باحترام. ومن الواضح أنهم فريق قوي يمرون بفترة صعبة. لدي احترام كبير لهم، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بفهمهم". أخر تشكيل للفريقين ليفربول 0-1 تشيلسي (4 مارس): أليسون، أليكساندر-أرنولد، فابينيو، كاباك، روبرتسون، فينالدوم، تياجو، جونز، ماني، صلاح، فيرمينو. فولهام 0-1 توتنهام (4 مارس): أريولا، آينا، أندرسن، أدارابيويو، روبنسون، كافاليرو، ليمينا، ريد، لوفتوس-تشيك، ماجا، لوكمان.

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